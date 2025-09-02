Društvo Izdvajamo Vesti

STROGE NOVČANE KAZNE ZA ILEGALNU SEČU ŠUME

02.09.2025.
foto:Pinterest

STROGE NOVČANE KAZNE ZA ILEGALNU SEČU ŠUME

U Nacrtu zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, predviđene su rigorozne mere za suzbijanje nelegalne seče i trgovine.

Pravna lica koja trguju nelegalnim drvetom mogu biti kažnjena od 300.000 do tri miliona dinara.
Predviđeno je i oduzimanje sporne robe. Odgovorna lica u firmama mogu platiti kaznu od 100.000 do 200.000 dinara, dok su za preduzetnike kazne od 50.000 do 500.000 dinara. Zakon uvodi sistem, koji obavezuje trgovce i kompanije da vode detaljnu evidenciju o poreklu drveta.
Od trenutka seče pa sve do krajnjeg kupca, moraće da postoji jasan trag o putu drveta, uključujući vrstu, količinu, mesto seče i dokaz da je seča obavljena u skladu sa zakonom.
Zajecaronline/tvkladovo.rs/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar