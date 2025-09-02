STROGE NOVČANE KAZNE ZA ILEGALNU SEČU ŠUME

U Nacrtu zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, predviđene su rigorozne mere za suzbijanje nelegalne seče i trgovine.

Pravna lica koja trguju nelegalnim drvetom mogu biti kažnjena od 300.000 do tri miliona dinara.

Predviđeno je i oduzimanje sporne robe. Odgovorna lica u firmama mogu platiti kaznu od 100.000 do 200.000 dinara, dok su za preduzetnike kazne od 50.000 do 500.000 dinara. Zakon uvodi sistem, koji obavezuje trgovce i kompanije da vode detaljnu evidenciju o poreklu drveta.

Od trenutka seče pa sve do krajnjeg kupca, moraće da postoji jasan trag o putu drveta, uključujući vrstu, količinu, mesto seče i dokaz da je seča obavljena u skladu sa zakonom.

Zajecaronline/tvkladovo.rs/N.B