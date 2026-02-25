Strahinja Eraković: “Pravio sam se pametan gde nije trebalo, moglo je da nas skupo košta…”

Fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković izjavio je danas pred revanš utakmicu protiv Lila u Ligi Evrope da “crveno-beli” moraju da pariraju francuskoj ekipi kako bi uspostavili svoju igru.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 18.45 časova Lil u revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope. “Crveno-beli” su pre šest dana u gostima pobedili Lil rezultatom 1:0.

“Očekujem još agresivniji Lil, i tamo su bili dosta agresivni, ali nas to nije začudilo. Znamo ko je Lil i da je francuski fudbal među najboljima u Evropi. Moramo im pariramo i da postavimo utakmicu kako želimo da izgleda. Ne želimo da upadnemo u probleme pred našom publikom”, rekao je Eraković na konferenciji za novinare.

On je naveo da nije morao da komentariše svoju igru posle večitog derbija protiv Partizana.

“Pravio sam se pametan gde nije trebalo, moglo je da nas skupo košta, ali hvala Bogu da nas nije koštalo skupo. Nije trebalo da ponavljam dečačke groznice, koje sam ovde proživeo par puta. Tad sam izjavio to, nije bitno, ne treba unositi negativu, saslušao sam ljude posle pobede u derbiju. Ne treba isticati ni kada igram dobro, ni kada igram loše, nije mi to bilo potrebno. To je prošlo, sad se spremamo za sutrašnju utakmicu”, izjavio je fudbaler Crvene zvezde.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

