Stiže novo, rekordno povećanje plata i penzija!

Stiže povećanje plata i penzija!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je u svom obraćanju naciji izjavio da će dati sve od sebe da penzije u Srbiji ne rastu manje od osam odsto i istakao da je cilj da penzije rastu sličnim tempom kao i plate, jer država brine i o najstarijim sugrađanima.

– Do sada su uvek plate mnogostruko brže rasle nego penzije, osim u poslednjih godinu i po dana, kada smo nešto pokušali da nadoknadimo našim penzionerima i sada ćemo nastaviti da to činimo. I hoću da to naši najstariji građani znaju, da ćemo da brinemo o njima i to će biti svakako uvećanje najmanje dvostruko veće, a i više od toga od stope inflacije. Pošto uvek imate dežurne kritičare koji će vam reći da je inflacija tolika, a inflacija će biti ispod četiri odsto, ovo će morati da bude preko osam odsto. Dakle, moraće da bude značajno povećanje realnog životnog standarda, a ne nominalnog životnog standarda – rekao je Vučić.

On je naveo da se država bori za to da i u najtežim uslovima učini sve kako bi se zemlja sačuvala i kako bi Srbija išla brže i građani osetili bolji životni standard.

– Verujem da će penzioneri biti veoma zadovoljni, verujem da ih pre kraja godine očekuje značajno, značajno povećanje – rekao je.

ZajecarOnline/srbijadanas/J.V.

