Stiže dugo tražena promena – WhatsApp više neće biti isti!

Aplikacija WhatsApp nastavlja da dobija nove opcije koje unapređuju korisničko iskustvo. Iako su neke izmene tek kozmetičke prirode, povremeno se pojavi funkcija koja zaista menja način komunikacije. Ovog puta, kompanija Meta Platforms najavila je upravo takvu novinu, ističući na zvaničnom blogu da je reč o jednoj od najtraženijih opcija među korisnicima.

Istorija poruka

Najznačajnija promena odnosi se na grupne razgovore. Do sada, kada biste bili dodati u već aktivnu grupu, niste imali uvid u prethodne poruke. To je značilo da se u razgovor uključujete bez konteksta, pokušavajući da shvatite o čemu je reč na osnovu aktuelnih poruka.

Nova funkcija to menja.

Sada će postojati mogućnost da se novom članu pošalje deo ranije prepiske. Neće biti dostupna kompletna istorija četa, već ograničen broj poslednjih poruka — između 25 i 100. Cilj je da se omogući osnovni pregled razgovora kako bi se novi član lakše snašao.

Transparentnost

Važno je naglasiti da deljenje istorije neće biti automatsko. Opcija se aktivira ručno za svaku osobu pojedinačno. Ako članovi grupe ne žele da podele ranije poruke, jednostavno to neće učiniti.

Takođe, kada se deo istorije podeli, svi učesnici biće obavešteni, a te poruke će biti jasno označene i vizuelno odvojene od novih, kako bi se izbegla zabuna.

Administratori će imati dodatnu mogućnost — mogu u potpunosti isključiti ovu funkciju za čitavu grupu, čime se onemogućava slanje prethodnih poruka novim članovima.

Iz kompanije poručuju da je funkcija već počela da se uvodi i da će postepeno biti dostupna korisnicima globalno.

Ova novina mogla bi znatno da olakša komunikaciju u poslovnim, porodičnim i prijateljskim grupama, naročito u onima gde se svakodnevno razmeni veliki broj poruka, prenosi Zimo.

