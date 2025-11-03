ŠTA SE TO DEŠAVA U HUMSKOJ? Partizan IZABRAO trenera iz TREĆE lige!
FK Partizan je doneo odluku da se rastane sa trenerom Srđanom Blagojevićem posle serije loših rezultata, ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve (0:2) i poraza od Čukaričkog (1:4) na Banovom brdu u prvenstvu.
Samo dan posle neuspeha na stadionu „brđana“, uprava crno-belih saopštila je da se rastala sa Blagojevićem, kao i da će tim privremeno voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.
Odmah su krenule spekulacije o mogućem nasledniku, pominjao se i španski stručnjak Dijego Martinez, svojevremeno strateg Las Palmasa.
Nekad proslavljeni vezista „parnog valjka“ već godinama radi van Srbije. Karijeru je gradio u Sloveniji, gde je vodio Malečnik, Veržej i Zavrč, a potom se preselio u Crnu Goru, gde je sedeo na klupi Dečića.
Trenutno je angažovan u trećeligašu Balkan Igls iz Tuzija, klubu osnovanom 2024. godine s ambicijom da se probije u elitni rang crnogorskog fudbala.
Hypetv.rs/Sport.org.rs/N.B.
