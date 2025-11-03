ŠTA SE TO DEŠAVA U HUMSKOJ? Partizan IZABRAO trenera iz TREĆE lige!

FK Partizan je doneo odluku da se rastane sa trenerom Srđanom Blagojevićem posle serije loših rezultata, ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve (0:2) i poraza od Čukaričkog (1:4) na Banovom brdu u prvenstvu.

Samo dan posle neuspeha na stadionu „brđana“, uprava crno-belih saopštila je da se rastala sa Blagojevićem, kao i da će tim privremeno voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.

Odmah su krenule spekulacije o mogućem nasledniku, pominjao se i španski stručnjak Dijego Martinez, svojevremeno strateg Las Palmasa.

Viktor Trenevski, piše portal „ Međutim, prema informacijama koje stižu iz Crne Gore, jedan od kandidata za klupu Partizana navodno je, piše portal „ CG fudbal „.