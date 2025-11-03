Izdvajamo Sport Vesti

ŠTA SE TO DEŠAVA U HUMSKOJ? Partizan IZABRAO trenera iz TREĆE lige!

03.11.2025.
FOTO: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ nr

FK Partizan je doneo odluku da se rastane sa trenerom Srđanom Blagojevićem posle serije loših rezultata, ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve (0:2) i poraza od Čukaričkog (1:4) na Banovom brdu u prvenstvu.

Samo dan posle neuspeha na stadionu „brđana“, uprava crno-belih saopštila je da se rastala sa Blagojevićem, kao i da će tim privremeno voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.

Odmah su krenule spekulacije o mogućem nasledniku, pominjao se i španski stručnjak Dijego Martinez, svojevremeno strateg Las Palmasa.

Međutim, prema informacijama koje stižu iz Crne Gore, jedan od kandidata za klupu Partizana navodno je Viktor Trenevski, piše portal „CG fudbal„.

Nekad proslavljeni vezista „parnog valjka“ već godinama radi van Srbije. Karijeru je gradio u Sloveniji, gde je vodio Malečnik, Veržej i Zavrč, a potom se preselio u Crnu Goru, gde je sedeo na klupi Dečića.

Trenutno je angažovan u trećeligašu Balkan Igls iz Tuzija, klubu osnovanom 2024. godine s ambicijom da se probije u elitni rang crnogorskog fudbala.

Hypetv.rs/Sport.org.rs/N.B.

