Šta osim hrane utiče na povećanje nivoa holesterola?

Tokom praznika često preteramo sa kaloričnom hranom koja sadrži puno masnoća životinjskog porekla što može uticati na povećanje nivoa holesterola. Međutim, da li nivoi ovog parametra zavise samo od ishrane i koji je ispravan način tumačenja njegovih vrednosti?

O ovoj temi razgovarali smo sa prof dr.Katarina Lalić, endokrinologom i načelnikom Odeljenja za lipidske poremećaje u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitotskog kliničkog centra Srbije (UKCS).

-Holestrol je namirnica životinjskog porekla. Dakle, sva hrana životinjskog porekla, uključujući ribu ima holesterol i podiže holesterol. Pošto su naše dnevne potrebe za holesterolom relativno male, oko 1 gram, 70 do 80 odsto sami sintetišemo. Dakle, dnevno bi trebalo uneti ne više od 200 do 250 mg holesterola, a to se nalazi u žumancetu jednog jajeta.

Prema tome, jedno jaje dnevno je optimum i dalje preko toga ne bi trebalo. Naravno, niko ne jede samo to. Svi jedemo meso, mesne prerađevine, masne sireve, kajmak, paštete, viršle – to su šampioni u količini holesterola, triglicerida itd. Dakle, sav taj višak će da podigne holesterol i to vrlo često vidimo, naročito posle praznika.

Šta osim hrane utiče na povećanje nivoa holesterola?

– Gojaznost, neregulisani dijabetes, preterani unos slatkiša dovešće do porasta masnoća. To ljudi često ne povezuju. Dakle, uzdržavanje i umerenost u svemu, pa i u hrani, je uvek dobrodošla, pa i tokom praznika – kaže prof. dr Lalić.

Povišen holesterol nije uvek povezan sa gojaznošću! Tokom uskršnjih praznika jedemo i veće količine jaja, koja su često označena kao “rizična” namirnica za osobe sa povišenim holesterolom. Međutim, naša sagovornica ističe da je umerenost ključ.