Srpska teniserka Aleksandra Krunić se plasirala u finale WTA turnira u Dohi!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u finale WTA turnira u Dohi u dubl konkurenciji, pošto su danas u polufinalu pobedile Kanađanku Gabrijelu Dabrovski i Luizu Stefani iz Brazila 6:3, 6:4.

Meč je trajao jedan sat i 20 minuta.

Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv pobednica meča Sara Erani (Italija)/Džasmin Paolini (Italija) – Jelena Ostapenko (Letonija)/Su-Vei Hsi (Kineski Tajpeh).

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

