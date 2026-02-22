Sreća je na njihovoj strani: 3 horoskopska znaka blistaju od 22. februara!

Život postaje znatno lakši za tri horoskopska znaka nakon 22. februara 2026. godine.

Lakoća ovog dana je zaslužena nakon perioda izazova i napetosti. Ovi znakovi uviđaju da napori koje su uložili u popravljanje i obnovu ne samo da daju rezultate, već postaju njihov novi način života.

Ovan

Tokom ovog snažnog tranzita, suočavate se sa mogućnošću da se konačno oslobodite starih, upornih frustracija. Svi znamo koliko je teško odreći se nečega na šta smo navikli — čak i kada je to negativno.

Međutim, u vašem slučaju, Ovne, energija Hirona vam pomaže da shvatite da više ne morate da nosite sav taj stres. Vreme je da ga pustite. Tako sebi 22. februara odmah olakšavate život. Onog trenutka kada uvidite da frustracija više nema uporište, poklanjate sebi slobodu i unutrašnji mir.

Sreća je na njihovoj strani

Devica

22. februar donosi ozbiljno smanjenje stresa. Iako niste navikli da stvari rešavate tako lako, sada ćete osetiti snažnu podršku Hironove isceljujuće energije.

Izgleda da ste stigli do prelomne tačke u životu, Device, gde samokritika više nema snagu nad vama. Kao da ste konačno stigli do mesta na kojem zaista želite da živite u miru. A kada shvatite da ste upravo vi bili ta prepreka, preplavi vas ogroman talas ljubavi. Dakle, ovako izgleda miran život? Da, Device — stvarno je. Živite ga.

Ribe

Talas energije obuzima vas 22. februara i daje vam osećaj spremnosti za bolju budućnost. Niste se ovako osećali dugo, pa vam u početku može delovati nestabilno — ali ne brinite. Kada vas podržava Hironova energija, ona ostaje uz vas i vodi ka potpunom oporavku.

Na ovaj dan oslobađate se krivice i osećaja lenjosti, Ribe, i otvarate sebi put ka jednostavnijem i mnogo srećnijem životu, prenosi Your Tango.