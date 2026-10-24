Frontmen grupe Pougs supruzi testamentom ostavio imovinu vrednu oko 5,5 miliona evra

Šejn Mekgovan, frontmen irskog benda Pougs, testamentom je supruzi ostavio imovinu čija vrednost iznosi skoro 5 miliona funti (oko 5,5 miliona evra), otkrila je dokumentacija o ostavinskom postupku. Mekgovan, poznat po hitu “Fairytale of New York”, preminuo je u novembru 2023. godine u 65. godini, a bruto i neto vrednost njegove imovine u Engleskoj i Velsu iznosila je 4,8 miliona funti.

Njegova supruga Viktorija Meri Klark imenovana je za jedinu izvršiteljku testamenta i jedinu naslednicu njegove imovine, prenosi portal Liverpool Echo. U testamentu, koji je potpisan 14. marta 2018. godine, pre njihovog venčanja, Mekgovan navodi Klark kao svoju partnerku i ostavlja joj celokupnu imovinu “na njeno potpuno raspolaganje i korist”.

Frontmen grupe Pougs supruzi testamentom ostavio imovinu vrednu oko 5,5 miliona evra

“Svu imovinu koju posedujem u trenutku smrti, kako nepokretnu, tako i pokretnu, bez obzira na to gde se nalazi, poklanjam i ostavljam Viktoriji Meri Klark na njeno isključivo korišćenje i korist. Imenujem je za naslednika preostale imovine”, navodi se u dokumentu.

Par se venčao u novembru 2018. godine u Kopenhagenu.

U testamentu je navedeno i da bi, u slučaju da Klark premine pre Mekgovana, celokupnu imovinu nasledila njegova sestra, književnica Šivon Mekgovan.

Šejn Mekgovan rođen je 1957. godine u Pemburiju u Kentu, u porodici irskih roditelja, a u mladosti se preselio u ruralni deo irskog okruga Tiperari. Gde je odrastao uz tradicionalnu muziku. Preminuo je 30. novembra 2023. godine u tri sata ujutru, “mirno i okružen suprugom i porodicom”, saopštili su tada njegovi najbliži. Njegova sahrana održana je u okrugu Tiperari, a na njoj je nastupio australijski muzičar Nik Kejv. Među poznatim gostima bili su i holivudski glumac Džoni Dep i glumac iz serije “Igra prestola” Ejdan Gilen.

Zajecaronline/J.V.

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