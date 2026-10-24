Noćas počinje zimsko računanje vremena, kazaljke se pomeraju za jedan sat unazad

Noćas počinje zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena ove godine počinje noćas, u 3.00 sata pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad.

Na osnovu Zakona o računanju vremena (“Službeni list SCG”, br. 20/06), letnje računanje vremena u ovoj godini se završava u nedelju, 25. oktobra u 3.00 sata ujutru kada treba pomeriti časovnike za jedan čas unazad, na 2:00 časa, saopšteno je iz Direkcije za mere i dragocene metale.

Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).

Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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