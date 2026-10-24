Ljudi su poludeli za PASTOM MEGAN MARKL, A TEK DA VIDITE NJENE ukiseljene limunove! (FOTO/VIDEO)

Ljudi su poludeli za PASTOM MEGAN MARKL

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl privukla je ogromnu pažnju javnosti i svojih pratilaca kulinarskim sposobnostima. Prošle godine podelila je video u kojem u svojoj kuhinji priprema veoma specifično jelo, čiji su ključni sastojak domaći ukiseljeni limunovi.

Ako želite da isprobate viralni recept za pastu koju priprema Megan Markl, u nastavku donosimo sve detalje. U ovom jelu osvežavajući limun i aromatični parmezan spajaju se u savršenu kombinaciju ukusa.

Recept za pastu i domaće ukiseljene limune

Ovo neobično jelo priprema se za svega 20 minuta, a navedene količine dovoljne su za dve osobe. Za pastu su vam potrebni 250 g špageta od tvrde pšenice, dva čena belog luka, jedna veza svežeg bosiljka, dve kašike maslinovog ulja i narendani sir po želji.

Prepoznatljiv ukus ovom specijalitetu daju ukiseljeni limunovi, koje možete da pripremite sami. Za njihovu pripremu potrebno je 500 g limuna, litar vode, 125 g krupne morske soli, crni biber u zrnu, lovorov list, jedna veza svežeg ruzmarina i kim.

Ljudi su poludeli za PASTOM MEGAN MARKL

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Korak po korak do jela koje je postalo viralno

Najpre pripremite marinadu: u šerpu sipajte vodu, dodajte lovorov list, biber, kim i so, pa zagrejte do ključanja. Limun isecite na kriške i rasporedite u staklene tegle zajedno sa ruzmarinom. Prelijte vrućom marinadom, ostavite da se ohladi, pa stavite u frižider da odstoji 24 sata.

Kada je limun spreman, možete da počnete sa pripremom paste. Sitno iseckajte beli luk i meso iz nekoliko kriški ukiseljenog limuna, pa ih kratko propržite na zagrejanom maslinovom ulju.

Ljudi su poludeli za PASTOM MEGAN MARKL

Dodajte prethodno skuvanu testeninu i iseckane listove svežeg bosiljka, pa sve dobro promešajte. Pre serviranja pospite rendanim sirom, prelijte s malo maslinovog ulja i ukrasite svežim bosiljkom.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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