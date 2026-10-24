Poznato ko je NASLEDIO MILIONSKO BOGATSTVO Lijama Pejna: Pevač umro bez testamenta

Pevač umro bez testamenta

Nakon tragične smrti nekadašnjeg člana grupe “One Direction”, Lijama Pejna, u javnost su dospeli zvanični sudski dokumenti koji otkrivaju kako će biti raspodeljeno njegovo višemilionsko bogatstvo. Slavni pevač, koji je preminuo u 31. godini nakon pada sa terase na trećem spratu hotela u Buenos Ajresu, nije ostavio testament. Pa se njegova zaostavština deli strogo prema britanskim zakonskim propisima.

Lijam Pejn ostavio je iza sebe imovinu procenjenu na više od 24 miliona funti. U njegovu zaostavštinu, pored novčanih sredstava, ulaze i luksuzna nekretnina u Bakingemširu. Kao i druga vredna imovina.

S obzirom na to da Pejn u trenutku smrti nije bio u braku, britanski zakon o nasleđivanju jasno nalaže da se, u slučaju nepostojanja testamenta, celokupna imovina prenosi na najbližeg krvnog srodnika – u ovom slučaju na njegovog jedinog sina Bira.

Pevač umro bez testamenta

Bivša supruga upravlja fondom, devojci i roditeljima ništa! Iako celokupna imovina pripada maloletnom Biru, novcem će se upravljati u njegovom interesu preko posebnog fonda sve dok ne postane punoletan.

Prema sudskim dokumentima, ovlašćenje za upravljanje zaostavštinom preuzela je dečakova majka, pevačica Šeril Kol, zajedno sa advokatom Ričardom Markom Brejom. Oni su zvanično zaduženi da vode računa o finansijskim sredstvima u interesu maloletnog Bira. S druge strane, bivša devojka Kejti Kasidi, koja je sa Pejnom boravila u Argentini nekoliko dana pre tragedije. Verovatno neće dobiti ništa od pevačeve imovine. Ni njegovi roditelji neće naslediti milione, jer zakonski propisi daju punu prednost pevačevom sinu.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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