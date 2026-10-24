BORIS NOVKOVIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE! Veliki koncert zakazan za 29. maj 2027. u Areni Zagreb!

BORIS NOVKOVIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Jedan od najprepoznatljivih kantautora regionalne muzičke scene, Boris Novković, priprema veliki koncert kojim će obeležiti četiri decenije svoje karijere.

Susret sa publikom zakazan je za 29. maj 2027. godine u Areni Zagreb, gde će biti proslavljen značajan jubilej umetnika čije su pesme obeležile brojne generacije.

Boris Novković obeležava četiri decenije muzičkog stvaralaštva

Četrdeset godina muzike, stvaranja i emocija, upravo je to jubilej koji Boris Novković najavljuje velikim koncertom u zagrebačkoj Areni.

Pevač i kantautor, čije je stvaralaštvo ostavilo prepoznatljiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni, ovom prilikom obeležiće važnu prekretnicu svoje karijere.

Arena Zagreb domaćin velikog jubileja 29. maja 2027.

Koncert zakazan za 29. maj 2027. godine zamišljen je kao prilika da se proslavi bogat muzički put i ponovo uspostavi posebna veza između izvođača i publike.

Četiri decenije karijere predstavljaju mnogo više od samog protoka vremena, one su svedočanstvo o umetničkom kontinuitetu, pesmama koje traju i emocijama koje muzika prenosi iz generacije u generaciju.

Tokom svoje karijere izgradio je prepoznatljiv autorski izraz, a njegov jubilej predstavlja povod da se publika podseti značaja koji njegove pesme imaju na regionalnoj muzičkoj sceni.

Datum je već poznat: 29. maj 2027. godine, Arena Zagreb. Jubilej koji slavi četiri decenije karijere Borisa Novkovića najavljuje veče posvećeno muzici, uspomenama i pesmama koje povezuju izvođača i njegovu publiku.

Četrdeset godina karijere zaslužuje veliko slavlje. Zagrebačka Arena biće mesto na kojem će Boris obeležiti ovaj važan trenutak svog muzičkog puta. Ulaznice u prodaji putem eventim.hr.

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Zajecaronline/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!