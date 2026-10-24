Bugarske i rumunske vlasti vratile skoro 14.000 evra žrtvi telefonske prevare
Bugarske i rumunske vlasti vratile su 13.907,13 evra 81-godišnjoj ženi koja je krajem prošle godine bila žrtva telefonske prevare, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Novac je vraćen nakon zajedničke istrage bugarske Generalne direkcije nacionalne policije, policijskih uprava u Dobriču i Velikom Trnovu, kao i tužilaštava u Dobriču i Bukureštu, prenose Novinite.
Prevara je izvršena 8. decembra prošle godine po uobičajenom scenariju u kojem se prevaranti predstavljaju kao policajci.
Nepoznati muškarac pozvao je 81-godišnju ženu i ubedio je da sarađuje sa policijom u tajnoj operaciji čiji je cilj hapšenje opasne grupe telefonskih prevaranata. Verujući da pomaže policiji, žena je prikupila svu svoju ušteđevinu i predala je osobi koja je došla po novac ispred njene kuće. Istraga je pokazala da su organizatori prevare delovali sa teritorije Rumunije preko mreže posrednika.
Za prenos novca angažovali su više osoba kao takozvane “mazge”. Oni su, takođe, bili obmanuti i verovali da prenose važne dokumente, ne znajući da se u pošiljkama nalazi novac pribavljen prevarom.
Bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da telefonski prevaranti često predstavljaju kao policajci, lekari, advokati ili druga službena lica. A različitim izmišljenim pričama pokušavaju da zadobiju njihovo poverenje i navedu ih da predaju novac.
Građanima je savetovano da ne daju novac nepoznatim osobama na osnovu telefonskih uputstava. Već da u slučaju sumnje prekinu razgovor i prijave slučaj policiji.
Zaječaronline/Tanjug/N. S.
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