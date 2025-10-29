Srčani udar se ne oglašava samo bolom u grudima – jedan znak često prođe neopaženo

Doktor Džon Meknil ukazuje da bol u nogama prilikom kretanja, posebno u kuku, butini, listu, koji se javlja pri naporu i prestaje nakon odmora, može biti znak bolesti perifernih arterija (Peripheral Arterial Disease, PAD).

On navodi da kod ljudi sa PAD-om: “20 % osoba koje imaju simptome PAD-a, bol koji vas tera da stanete ali se povlači nakon odmora, imaće moždani udar ili srčani udar.”

Takođe, “15-30 % osoba koje imaju bol u nogama povezan sa PAD-om umre od bolesti srca i krvnih sudova.”

Kod PAD-a arterije (koje snabdevaju noge) su sužene zbog ateroskleroze (nakupljanja holesterola, kalcijuma i fibroznog tkiva), slično zapušenoj cevi i da to ukazuje na opštu vaskularnu bolest, ne samo u nogama nego i u srcu/mozgu.

Ako imate bol u nogama pri hodu, koja vas tera da stanete, a posle odmora prestaje, to može biti znak vaskularne bolesti (PAD) i povećanog rizika za „velike“ kardiovaskularne događaje (srčani udar, moždani).

Preporuka: Razgovarajte sa lekarom, može biti neophodno uraditi testove protoka krvi u nogama (npr. indeks gležnja-ruke) ili ultrazvuk arterija.

Ako su u pitanju samo povremeni grčevi u mišićima (listovi, stopala) i nema drugih simptoma klaudikacije, moguće je da je uzrok nešto drugo, ne nužno vaskularno.

Najžena/ N.B.

