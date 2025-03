“SRBIJU HOĆE NA KOLENIMA!” Saša Mirković osudio sramne izjave Branka Babića: “Izaziva BRATOUBILAČKI RAT”

“SRBIJU HOĆE NA KOLENIMA!”

Vlasnik i direktor Hype produkcije i istoimene televizije Saša Mirković imao je novo oglašavanje putem Instagram profila. Ponovo se dotakao lažnog kralja obrva Branka Babića, koji je povukao niz sramnih poteza.

“Ovog lažnjaka što vara žene sa nekim lažnim obrvama pod hitno staviti u ćuzu da objasni svoje subverzivno delovanje od početka prema državi i narodu. Poslednje delovanje u nizu mu je izazivanje opšte opasnosti, uznemiravanje javnosti i izazivanje bratoubilačkog rata. Na svaki način je pokušavao sebe da izdigne kao lidera uz pomoć, siguran sam, nekog stranog faktora koji Srbiju hoće na kolenima“, započeo je čelnik Hajpa.

“Za razliku od ovog kvazimodo političara i saučesnika u rušenju Ustavnog uređenja Srbije, Adam Adaktar je pravi KRALJ VEŠTAČKIH OBRVA! @ratkovcanin je samo najobičniji strani plaćenik. Koji bi da bude lažni car. Bez obzira na posledice i žrtve”, zaključio je Mirković.

Podsetimo, Saša Mirković je sinoć podelio video u kojem je počeo da raskrinkava Babića. Tražio je od tužilaštva da lažnog milionera pozove na informativni razgovor. Pomenuti Tiktok video nalazi se u nastavku:



ZajecarOnline/Hypetv/J.V.

