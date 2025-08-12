Srbija Ziđin Majning pomogla u gašenju požara u Suvoj Reci

Na poziv meštana iz rejona Suva Reka u Metovnici, kompanija Srbija Ziđin Majning brzo je reagovala i pridružila se Vatrogasno-spasilačkoj jedinici u gašenju požara na otvorenom, koji je ugrožavao dva domaćinstva.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji, kao i korišćenju cisterne koju je kompanija stavila na raspolaganje, požar je lokalizovan u rekordnom roku.

Srbija Ziđin Majning još jednom je potvrdila da njena odgovornost prema zajednici prevazilazi poslovne okvire. Pružajući pomoć u kriznim situacijama, kompanija dosledno pokazuje posvećenost bezbednosti građana, zaštiti imovine i očuvanju životne sredine.

Ovakvim delovanjem potvrđuje da su solidarnost, spremnost na pomoć i briga o ljudima čvrsti temelji njenog rada i odnosa sa zajednicom.

Zbog toga je, odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije, proglašena subjektom od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Bora, što predstavlja zvanično priznanje njenog stalnog doprinosa bezbednosti i spremnosti na brzu reakciju u vanrednim situacijama.

Zajecaronline.com/szmbor/N.B.

