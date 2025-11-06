Srbija pooštrava pravila– za ovaj prekršaj više nema opomene, sledi odmah zatvor!

Srbija se sprema za najobimniju promenu Zakona o bezbednosti saobraćaja u poslednjih 15 godina.

Ovoga puta cilj nije samo pooštravanje kazni, već stvaranje trajne kulture odgovorne vožnje.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja predvideće čitav niz rigoroznih rešenja – ne samo da sankcioniše vozače koji ugrožavaju druge, već i da ih spreči da takvo ponašanje ponove, kao i da oni koji nikada nisu kažnjavani, to ni ne postanu.

Ovo je prvi potpuno novi saobraćajni zakon od 2009. godine i donosi promene kakve do sada nisu postojale.

„Svake godine imamo 1,5 miliona prekršajnih prijava, a u Srbiji je registrovano oko 3,3 miliona vozača. Gotovo da smo kaznili svakog drugog. Samo prošle godine zaustavljeno je oko 56.000 vozača pod dejstvom alkohola“, ističe načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik Slaviša Lakićević.

Prema njegovim rečima, kazne za nepravilno prevoženje dece biće znatno oštrije: trenutna kazna iznosi 5.000 dinara, a ubuduće će biti najmanje četiri puta veća. Uz to, biće uvedena apsolutna nulta tolerancija na alkohol za vozače koji prevoze decu.

Kada je reč o alkoholu u saobraćaju, zakon će dodatno pooštriti kazne – uključujući lakše izricanje zatvorske sankcije za vožnju sa visokim promilima ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ključne novine koje se uvode:

Ukidanje probne vozačke dozvole

Trajno oduzimanje vozila za najteže prekršaje

„Digitalni dosije vozača“

Automatski sistemi nadzora saobraćaja

Strože kazne za nevezivanje pojasa, posebno na zadnjem sedištu

Nulta tolerancija na alkohol

Veća odgovornost vozača teretnih vozila i autobusa

Edukacija mladih kroz simulacije i praktične obuke

Posebna zaštita ranjivih učesnika: pešaka, biciklista i dece

Lakićević posebno ističe da 80% putnika na zadnjem sedištu ne vezuje pojas, zbog čega svake godine u nesrećama strada između 80 i 100 ljudi. Pojas bi im, u velikom broju slučajeva, spasao život.

Nacrt zakona biće završen tek nakon javne rasprave, pa se usvajanje očekuje najranije u martu 2026. godine.

„Zakon mora biti precizan, praktičan i primenjiv u realnom saobraćaju. Samo tako može dati rezultate“, zaključuje Lakićević.

