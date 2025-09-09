SRBIJA NA UDARU ZEMLJOTRESA! Evo gde je danas bio epicentar!

Slabiji zemljotres jačine 1.6 stepeni po Rihterovoj skali upravo je zabeležen u Sjenici, u 13:44. Kako je javio Republički seizmološki zavod, zemljotres je bio na dubini od 4 kilometra.

Podsećamo, potres magnitude 3,4 po Rihterovoj skali registrovan je prekjuče u 13:39 časova, na dubini od pet kilometara.

Građani su prijavili da se podrhtavanje tla osetilo ne samo u Sjenici, već i u Novom Pazaru i Ivanjici, a prema izveštajima EMSC-a talasi su stigli i do Trstenika, Čačka, Kraljeva, Užica, Kragujevca, Ljiga, Jagodine, Aleksinca, Aranđelovca, Niša, Pančeva, pa čak i do Beograda i Skoplja.

Ovo je nastavak serije zemljotresa u istom regionu. Podsećamo, pre nekoliko dana Goliju i šire područje Sjenice zatresao je zemljotres jačine 4,4 stepena, nakon čega su usledila još dva slabija potresa magnitude 2 i 1,9.

Seizmolozi naglašavaju da su ovakvi naknadni potresi česta pojava nakon jačih zemljotresa i da je moguće očekivati još podrhtavanja tla u narednom periodu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/alo/N.B.

