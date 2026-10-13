Srbija na 18. mestu prema nivou rizika polovnih automobila

Srbija se nalazi na 18. mestu, od ukupno 23, prema nivou rizika s kojim se kupci suočavaju prilikom kupovine polovnih automobila. Što je napredak za jedno mesto u odnosu na prethodnu godinu.

Više od dva od pet polovnih automobila prodatih u Srbiji ove godine učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći ili ima skrivena oštećenja, pokazalo je istraživanje “carVertical”.

Pritom, prodavci nisu jedini koji nešto kriju. Broj vozila sa vraćenom kilometražom na tržištu nije se promenio ni ove godine. Pa kupci na kraju plaćaju znatno više nego što automobil zaista vredi. Rumunija se prema ovom istraživanju nalazi na 20, Hrvatska na 10, a Mađarska na 17. mestu.

Podaci o oštećenjima i dalje su jedan od najvećih rizika pri kupovini. Čak 43,7 odsto vozila proverenih u Srbiji ove godine imalo je istoriju oštećenja. Što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 40,8 odsto. Prosečna procenjena šteta ostala je na sličnom nivou i u proseku iznosi 3288 evra.

Srbija na 18. mestu prema nivou rizika polovnih automobila

Uvoz je takođe blago opao. Automobili uvezeni iz inostranstva činili su 74 odsto svih vozila proverenih u Srbiji ove godine. Što je pad u odnosu na prošlogodišnjih 76,6 odsto, iako je taj udeo i dalje među najvišim u Evropi.

Prosečna starost proverenih automobila veoma se neznatno promenila sa 9,2 godine iz prošle godine na 9,7 godina u 2026. godini.

Ujedinjeno Kraljevstvo i ove godine drži vodeću poziciju na Indeksu transparentnosti tržišta. Svega 2,4 odsto proverenih automobila potiče iz uvoza, dok četiri odsto ima vraćenu kilometražu.

Nemačka se nalazi na drugom, a Švajcarska na trećem mestu. Prvu petorku zaokružuju Finska na četvrtom i Francuska na petom mestu.

Prema ovogodišnjem istraživanju, Ukrajina, Bugarska i Letonija zauzimaju mesta na dnu liste po transparentnosti tržišta. Ukrajina se i dalje nalazi na poslednjem mestu, na kom je još od 2024. godine. Uvozna vozila čine čak 76,3 odsto svih proverenih automobila u ovoj zemlji. Što je najveći udeo među svim posmatranim tržištima, a upravo je velika zavisnost od uvoza najlakši način da prevaranti prikriju pravo stanje automobila.

Bugarska je zabeležila jednu od najvećih promena u ovogodišnjem indeksu, što je posledica visoke stope vozila sa vraćenom kilometražom (10,4 odsto) i velikog udela oštećenih automobila (42,8 odsto).

Na samom dnu tabele nalazi se i Letonija. Gde visoki udeo uvoza od 69,8 odsto i čak 58,5 odsto vozila sa zabeleženim oštećenjima i dalje znatno opterećuju tržište.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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