Miholjski susreti sela 17. oktobra u Prahovu

U Prahovu će u subotu, 17. oktobra, biti održani Miholjski susreti sela, manifestacija posvećena očuvanju tradicije, narodnih običaja i kulturnog nasleđa, kao i negovanju zajedništva i vrednosti života na selu.

Program manifestacije počinje u 10 časova, svečanim otvaranjem u Osnovnoj školi „Pavle Ilić – Veljko “ u Prahovu. Nakon pozdravne reči predstavnika Opštine Negotin, predviđen je program učenika škole, kao i pastirska i sportska nadmetanja.

Popodnevni program nastaviće se u Domu kulture, gde će posetioci imati priliku da se upoznaju sa tradicionalnim narodnim nošnjama, starim zanatima i gastronomskom baštinom ovog kraja. Posetioci će, takođe, moći i da prisustvuju predavanju posvećenom razvoju poljoprivrede i kulturno-umetničkom programu.

Miholjski susreti sela predstavljaju priliku za okupljanje meštana, udruženja i ljubitelja narodnog stvaralaštva, za predstavljanje običaja, znanja i umeća koji se prenose s generacije na generaciju, kao i za jačanje veza među ljudima i očuvanje kulturnog identiteta sela.

Manifestacija se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Negotin, koja je ujedno i glavni organizator. Suorganizatori su Dom kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin, Osnovna škola „ Pavle Ilić – Veljko“ Prahovo i meštani Prahova.

Zajecaronline/Dom kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin/N.S.