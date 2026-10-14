Otvoren likovni konkurs „Evropa – moja priča!” za srednjoškolce

EU PRO Plus program otvorio je nagradni likovni konkurs na temu “Evropa – moja priča!”, namenjen srednjoškolcima i srednjoškolkama iz 99 gradova i opština Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije.

Cilj je da se mladi podstaknu da kroz umetnost izraze svoje ideje, stavove i pogled na zajednicu u kojoj žive, saopštila je Evropska kuća.

Kako se navodi ovogodišnja tema poziva mlade da pokažu šta Evropa znači za njih. Takođe, gde je prepoznaju u svakodnevnom životu, u znanju, solidarnosti, različitostima, prirodi i kulturnom nasleđu. Ali i u pozitivnim promenama kojima podrška Evropske unije doprinosi u njihovim zajednicama.

Pravo učešća imaju učenici i učenice svih razreda srednjih škola iz gradova i opština obuhvaćenih programom EU PRO Plus

Svaki učenik ili učenica može da prijavi jedan rad, dok škole mogu da organizuju interna takmičenja i izaberu najviše 10 radova koje će poslati na konkurs.

Učenici i učenice, kao i šira javnost, moći će da glasaju onlajn za svoje favorite među 20 radova koje prethodno odabere interni žiri. Glasanje će biti organizovano na internet stranici programa EU PRO Plus nakon zatvaranja konkursa i trajaće pet dana. Rad sa najvećim brojem glasova dobiće glas publike, koji će, uz glasove predstavnika Delegacije Evropske unije, Ministarstva za evropske integracije i UNOPS-a, koji sprovodi EU PRO Plus program, učestvovati u izboru radova.

Dvanaest najboljih radova krasiće stranice kalendara programa EU PRO Plus za 2027. godinu. A njihovi autori i autorke biće nagrađeni laptop računarom, tabletima i mobilnim telefonima. Mentori troje prvoplasiranih dobiće tablete. Dok će školi koja pokaže najveću posvećenost i kvalitet u organizaciji internog takmičenja biti dodeljeni laptop računar, projektor i prateća oprema.

Konkurs se organizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Ministarstva za evropske integracije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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