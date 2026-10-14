HPV imunizacija sprečava rak: Zaječarski okrug se nalazi među regionima sa najboljim odzivom na HPV vakcinaciju u Srbiji
Srbija je obezbedila besplatnu vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV) za izuzetno široku populaciju. Ali je za značajnije povećanje obuhvata imunizacijom ključno unapređenje informisanosti. Kao i borba protiv dezinformacija, poručeno je na panelu održanom u okviru konferencije “Generacija prevencije”.
Vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja dr Danijela Ninić rekla je na panelu “Zašto? HPV imunizacija – od medicine zasnovane na dokazima do poverenja javnosti”, da se HPV imunizacija u Srbiji sprovodi kao preporučena vakcinacija o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od juna 2022. godine.
Program je predviđen za decu uzrasta od 9 do 19 godina, mlade od 19 do 26 godina. A od početka godine proširen je i na populaciju od 27 do 45 godina prema indikacijama pedijatra.
“U uzrastu od devet do 15 godina daju se dve doze vakcine u razmaku od šest meseci. Dok se osobama starijim od 15 godina daju tri doze”, objasnila je Ninić.
Ona je navela da je u periodu od juna 2022. do 30. septembra 2026. godine ukupno aplicirano 165.914 doza. Od čega su 71 odsto primile osobe ženskog, a 29 odsto muškog pola.
HPV imunizacija sprečava rak: Zaječarski okrug se nalazi među regionima sa najboljim odzivom na HPV vakcinaciju u Srbiji
“Prema podacima o obuhvatu prve doze po regionima, najveći odziv zabeležen je u Južnobačkom, Beogradskom, Zaječarskom, Borskom i Mačvanskom okrugu. Dok je najniži u Jablaničkom i Čačanskom okrugu, kao i u opštinama Novi Pazar i Tutin”, navela je.
Govoreći o razlozima za regionalne razlike, Ninić je ukazala na kulturološke faktore i bolju informisanost u većim sredinama poput Beograda.
Ninić je najavila da će Ministarstvo zdravlja razmotriti inicijativu za uvođenje HPV vakcine u kalendar obavezne imunizacije
To bi po procenama nadležnih povećalo obuhvat. Ali i dugoročno dovelo do smanjenja obolevanja od karcinoma grlića materice i drugih oboljenja izazvanih HPV-om, istakla je doktorka.
Profesor dr Ana Banko sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu naglasila je da je Srbija obezbedila vakcinu bez novčane nadoknade za roditelje i to za oba pola i za više generacija. Što nema veliki broj od preko 160 zemalja u svetu koje su uvele HPV imunizaciju u nacionalne programe.
Doktor Goran Vukomanović iz Univerzitetske dečje klinike u Beogradu ocenio je da je ključni razlog za nedovoljan obuhvat – neinformisanost i prisustvo dezinformacija u javnosti.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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