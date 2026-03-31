Srbija danas protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli od 18 časova

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas u Bačkoj Topoli od 18 časova protiv selekcije Saudijske Arabije u prijateljskoj utakmici.

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je na konferenciji za novinare da je Saudijska Arabija ozbiljna selekcija koja će igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu.

“Moramo da zaslužimo da pobedimo, očekujem da nam navijači pruže podršku. Očekujem utakmicu sa dosta intenziteta i kontranapada na obe strane. Pobediće ekipa koja bude spremna da od prvog do poslednjeg minuta ispunjava zadatke. Želimo da poboljšamo igru i kvalitet završne faze. Protiv Španije je to nedostajalo, sad možemo više da ugrozimo protivnika. Moramo da poboljšamo i odbranu šesnaesterca i gola”, izjavio je Paunović.

Kapiten fudbalera Srbije Aleksandar Mitrović naveo je se je Srbija favorit i kvalitetnija ekipa.

“Jedna lepa provera za nas pred našim navijačima, da probamo da ostvarimo pobedu i ispunimo želje selektora”, poručio je Mitrović.

Srbija je pre četiri dana odigrala prijateljski meč u Viljarealu, gde je izgubila od Španije rezultatom 3:0.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

