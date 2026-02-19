SPEKTAKL KOJI NE SMETE PROPUSTITI! Aca Lukas donosi noć za pamćenje u „Dva Jelena“ 26. februara (FOTO)

SPEKTAKL KOJI NE SMETE PROPUSTITI!

Najveća muzička zvezda Balkana, Aca Lukas, stiže da zapali atmosferu u popularnom restoranu „Dva Jelena“.

26. februara, kafana će postati centar sveta, a noć koju ne smete propustiti obećava ludu energiju i nezaboravne trenutke.

Očekujte hitove koji su ga proslavili, poput „Voliš li me ti“, „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Pukni zoro“ i mnogih drugih. Njegovi nastupi su sinonim za ludnicu, gde god da se pojavi, traži se karta više, restorani i koncertne dvorane se krcate, a atmosfera dostiže vrhunac.

Ne dozvolite da vam drugi prepričavaju, budite tamo gde je vatra, gde Aca Lukas stvara večeri za pamćenje i podiže energiju do maksimuma. Jedna noć, najluđa kafana, i muzički spektakl koji ne smete propustiti.

Zajecaronline/hypetv/N.B.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.