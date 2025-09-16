Specijalna nagrada za najbrže Zvezdaše: Kupite kartu za Seltik, dobijate dve za duel sa CSKA!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će prvih 100 navijača koji kupe kartu za utakmicu protiv Seltika dobiti po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde i CSKA iz Moskve.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 24. septembra od 21 čas Seltik u prvom kolu Lige Evrope. Košarkaši Crvene zvezde igraće 24. septembra od 16 sati protiv CSKA u Beogradskoj areni u polufinalu Superkupa VTB lige.

“Crvena zvezda obaveštava navijače da prodaja ulaznica za utakmicu Lige Evrope protiv Seltika počinje u četvrtak na blagajnama stadiona ‘Rajko Mitić’. Za prvih 100 kupaca klub je pripremio posebno iznenađenje, po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde protiv CSKA iz Moskve, za severnu tribinu, nivo 400. Navijači koji do sada nisu obezbedili svoje ulaznice moći će to da učine od četvrtka i na blagajnama Marakane, uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem. Podrška sa tribina oduvek je bila najveća snaga Crvene zvezde, a sigurni smo da će i ovoga puta crveno-beli imati veliku podršku od početka evropske jeseni”, navodi se na sajtu FK Crvena zvezda.

Cene pojedinačnih ulaznica su: sever/jug – 1.200 dinara, istok – 2.200, zapad – 2.600, tribina “Siniša Mihajlović” – 8.000 dinara.

Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni tri: sever/jug – 3.600 dinara, istok – 6.600, zapad – 7.800, tribina “Siniša Mihajlović” – 24.000 dinara.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

