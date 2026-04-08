SPC i njeni vernici praznuju Sabor Svetog Arhangela Gavrila: Jednu stvar danas nikako ne smete da uradite!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju Sabor Svetog Arhangela Gavrila, i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja.

Arhangel Gavrilo smatra se zaštitnikom ljudi i životinja od vremenskih nepogoda, ali i blagovesnikom radosti. Jedan je od sedam velikih angela serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta, najbližih prestolu Gospoda.

Vesnik tajni Božjih

Arhangel Gavrilo, vesnik tajni Božjih, slavi se dan nakon Blagovesti i time se odaje poštovanje onome koji je poslužio tajni ljudskog spasenja. Na carskim dverima pravoslavnih oltara koja se simbolično otvaraju u toku liturgije oslikava se lik anđela Gavrila sa presvetom Bogorodicom Marijom, koja prima Blagovest, jer je ovaj događaj otvorio put u Carstvo nebesko.

Krsna slava

Sveti Arhangel Gavrilo česta je krsna slava u Srbiji. Danas, prema verovanju, treba izbegavati bilo kakav rad i dozvoljene su samo sitne popravke. Sabor Svetog Arhangela Gavrila slavi se dva puta godišnje – na današnji dan i 26. jula po novom kalendaru, kao letnji Aranđelovdan. Letnji sabor ustanovljen je na Svetoj Gori u 9. veku povodom javljanja Arhangela Gavrila u keliji kod Koreje, gde je prstom na kamenu ispisao pesmu Bogorodici.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.