Šok u Rusiji: Kamčatku pogodio snažan zemljotres!

25.09.2025.
Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Kamčatku na dalekom istoku Rusije, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od deset kilometara i udaljen 127 kilometara od grada Petropavlovska Kamčatskog.

Očevici sa veb sajta EMSC navode da se potres osetio najpre slabo, a potom snažno i da je trajao oko 20 do 30 sekundi.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Kamčatku je 30. jula ove godine pogodio zemljotres jačine 8,8 stepeni, najjači u toj oblasti još od 1952.

