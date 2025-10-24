Istočna Srbija Izdvajamo Politika Vesti

Sofronijević u Negotinu: Prijavljivanje za upis prava na nepokretnosti počeće oko 15. decembra

24.10.2025.
FOTO: TANJUG/ ZORAN MILIĆ/bs

Sofronijević u Negotinu: Prijavljivanje za upis prava na nepokretnosti počeće oko 15. decembra

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će prijavljivanje građana po usvojenom Zakonu o upisu prava na nepokretnosti najverovatnije početi oko 15. decembra.

“Nisu svi građani elektronski pismeni i tu računamo na pomoć opština. U Negotinu sam videla da postoje i ljudi i znanje, ali bogami i dobra volja da se ovaj posao završi. Opštine i gradovi će do 15. decembra dobiti kompletno uputstvo šta građani treba da pripreme kako bi od momenta prijavljivanja u sledećih 60 dana sve teklo bez zastoja”, rekla je ona prilikom posete Negotinu.

Sofronijević u Negotinu: Prijavljivanje za upis prava na nepokretnosti počeće oko 15. decembra

FOTO: TANJUG/ ZORAN MILIĆ/bs

Prema njenim rečima ovaj zakon donosi dobrobit i državi i privredi, ali pre svega ima socijalni momenat jer se štiti porodica, stanovanje, štiti se dom.

“Svi naši građani koji su lošijeg materijalnog stanja, primaoci socijalne pomoći, porodice sa troje i više dece, invalidi, borci iz raznih ratova ništa ne plaćaju. Za seoska domaćinstva na teritoriji sela cene su fiksne i iznosi 100 evra uključujući i pomoćne i ekonomske objekte”, navela je ona.

Dodala je da se mislilo i na selo i da država svim ovim merama pokušava da spase i selo, ali i da kaže da je prepoznala problem, jer je u Srbiji 4,8 miliona objekata bez upisanih vlasnika.

Ocenila je da smo svi pomalo krivi što smo došli u ovakvu situaciju ali da se sada putem digitalnih alata može završiti ovaj vrlo zahtevan posao.

Istakla je da će biti nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju i pozvala građane da iskoriste ovu priliku i da svojom imovinom raspolažu u potpunosti.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Plakat

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar