Sofronijević u Negotinu: Prijavljivanje za upis prava na nepokretnosti počeće oko 15. decembra
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će prijavljivanje građana po usvojenom Zakonu o upisu prava na nepokretnosti najverovatnije početi oko 15. decembra.
“Nisu svi građani elektronski pismeni i tu računamo na pomoć opština. U Negotinu sam videla da postoje i ljudi i znanje, ali bogami i dobra volja da se ovaj posao završi. Opštine i gradovi će do 15. decembra dobiti kompletno uputstvo šta građani treba da pripreme kako bi od momenta prijavljivanja u sledećih 60 dana sve teklo bez zastoja”, rekla je ona prilikom posete Negotinu.
Prema njenim rečima ovaj zakon donosi dobrobit i državi i privredi, ali pre svega ima socijalni momenat jer se štiti porodica, stanovanje, štiti se dom.
“Svi naši građani koji su lošijeg materijalnog stanja, primaoci socijalne pomoći, porodice sa troje i više dece, invalidi, borci iz raznih ratova ništa ne plaćaju. Za seoska domaćinstva na teritoriji sela cene su fiksne i iznosi 100 evra uključujući i pomoćne i ekonomske objekte”, navela je ona.
Dodala je da se mislilo i na selo i da država svim ovim merama pokušava da spase i selo, ali i da kaže da je prepoznala problem, jer je u Srbiji 4,8 miliona objekata bez upisanih vlasnika.
Ocenila je da smo svi pomalo krivi što smo došli u ovakvu situaciju ali da se sada putem digitalnih alata može završiti ovaj vrlo zahtevan posao.
Istakla je da će biti nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju i pozvala građane da iskoriste ovu priliku i da svojom imovinom raspolažu u potpunosti.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
