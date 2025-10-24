Sofronijević u Negotinu: Prijavljivanje za upis prava na nepokretnosti počeće oko 15. decembra

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će prijavljivanje građana po usvojenom Zakonu o upisu prava na nepokretnosti najverovatnije početi oko 15. decembra.

“Nisu svi građani elektronski pismeni i tu računamo na pomoć opština. U Negotinu sam videla da postoje i ljudi i znanje, ali bogami i dobra volja da se ovaj posao završi. Opštine i gradovi će do 15. decembra dobiti kompletno uputstvo šta građani treba da pripreme kako bi od momenta prijavljivanja u sledećih 60 dana sve teklo bez zastoja”, rekla je ona prilikom posete Negotinu.

Prema njenim rečima ovaj zakon donosi dobrobit i državi i privredi, ali pre svega ima socijalni momenat jer se štiti porodica, stanovanje, štiti se dom.

“Svi naši građani koji su lošijeg materijalnog stanja, primaoci socijalne pomoći, porodice sa troje i više dece, invalidi, borci iz raznih ratova ništa ne plaćaju. Za seoska domaćinstva na teritoriji sela cene su fiksne i iznosi 100 evra uključujući i pomoćne i ekonomske objekte”, navela je ona.

Dodala je da se mislilo i na selo i da država svim ovim merama pokušava da spase i selo, ali i da kaže da je prepoznala problem, jer je u Srbiji 4,8 miliona objekata bez upisanih vlasnika.

Ocenila je da smo svi pomalo krivi što smo došli u ovakvu situaciju ali da se sada putem digitalnih alata može završiti ovaj vrlo zahtevan posao.

Istakla je da će biti nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju i pozvala građane da iskoriste ovu priliku i da svojom imovinom raspolažu u potpunosti.

