Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ dostavila je Narodnoj skupštini biografiju svoje poslanice Lidije Vukićević u kojoj se navodi da je glumica, zbog toga što poslednjih 30 godina nije imala značajnu i zapaženu ulogu, „postala poslušnica režima Aleksandra Vučića“.

Na ovu formulaciju ukazala je ovlašćena predlagačica Studentske liste Aleksandra Štimac tokom sednice Skupštine, kada je pročitala spornu rečenicu iz biografije i zatražila od poslaničke grupe koja ju je dostavila da se izvini Vukićević.

U biografiji se navode njene uloge u seriji „Bolji život“ i filmovima „Žikina dinastija“, „Špijun na štiklama“ i „Vampiri su među nama“, nakon čega sledi sporna ocena njenog političkog angažmana.

Deo dostavljene biografije isti je kao biografija Lidije Vukićević na Vikipediji, sve do rečenice u kojoj se navodi da već 30 godina nije imala značajnu i zapaženu ulogu i da je zbog toga postala „poslušnica režima Aleksandra Vučića“.

Ovo je izazvalo reakcije i u javnosti, pri čemu se deo komentara na društvenim mrežama osvrnuo na formulaciju kao na nehotično priznanje, dok su drugi ukazali na to da slične ocene često dolaze sa suprotne strane političkog spektra.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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