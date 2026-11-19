Nemačka štampa o suspenziji SNS-a i izazovima formiranja nove vlade Srbije: Evo o čemu najviše spekulišu

Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) i Noje cirher cajtung pišu o mogućoj suspenziji Srpske napredne stranke (SNS) iz Evropske narodne partije (ENP), o teškoćama oko formiranja nove vlade nakon izborne pobede Studentske liste, kao i o njenom spoljnopolitičkom programu.

Suspenzija SNS iz ENP

Predsedništvo Evropske narodne partije odlučilo je u sredu u Briselu da Upravnom odboru predloži suspenziju SNS-a iz članstva u ovoj političkoj porodici. Odluka bi trebalo da bude preispitana nakon godinu dana.

Prema internom dokumentu kojim raspolaže nemački list, stranka bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo bi u opoziciji da se reformiše i iznova definiše. Od nje se traži nedvosmisleno opredeljenje za vrednosti Evropske unije – usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, napori ka pomirenju, dobrosusedskim odnosima i normalizaciji.

Rukovodstvo SNS-a trebalo bi da prekine saradnju sa Rusijom, obračuna se sa korupcijom, sarađuje sa istražnim organima i omogući mirnu primopredaju vlasti. ENP zahteva i da SNS prestane sa retoričkim napadima na druge države članice EU, podrži nezavisne medije, pridruži se reformskim inicijativama u parlamentu, pruži podršku Ukrajini i sankcijama EU protiv Rusije, te da se založi za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Na kraju, od stranke se traži da raskine sa nasleđem Slobodana Miloševića.

„Ali ko će voditi vladu?“

U drugom tekstu pod naslovom „Ali ko će voditi vladu?“ FAZ upozorava da se novoj parlamentarnoj većini žuri ako želi da zamah istorijske izborne pobede pretvori u konkretno delovanje. Nova vlada mora biti formirana i položiti zakletvu u roku od 90 dana – u suprotnom slede novi izbori.

Za sada iz skupova studentskih predstavnika, na kojima se raspravlja o kandidatima za najvažnija ministarska mesta, nije procurelo nijedno ime. Mediji kao izglednog kandidata za premijera navode Dejana Šoškića (59), profesora ekonomije i poslednjeg guvernera Narodne banke Srbije pre dolaska SNS-a na vlast 2012. godine.

Nemačka štampa o suspenziji SNS-a i izazovima formiranja nove vlade Srbije: Evo o čemu najviše spekulišu

Do potpune smene vlasti može doći tek nakon predsedničkih izbora, koji moraju biti održani do kraja godine. Dosadašnji predsednik Vučić, zbog dva uzastopna mandata, više nema pravo da se kandiduje. On je u novom sazivu parlamenta preuzeo vođstvo poslaničke grupe SNS-a i najavio mogućnost bojkota predsedničkih izbora. Vučić optužuje Studentsku listu da je uspostavila režim „otvorenog terora“ i da „pokorni tužioci i policajci“ sprovode hapšenja po njenom nalogu.

Od izbornog dana uhapšeno je 90 osoba koje su obavljale ključne funkcije u prethodnom režimu. Vučić planira da na stranačkom kongresu SNS-a, zakazanom za 13. decembar, ponovo bude izabran za predsednika stranke. SNS i dalje ima do 800.000 članova, što je više od deset odsto stanovništva. Vučić se redovno obraća pristalicama putem televizijskih stanica bliskih prethodnom režimu, obećavajući temeljnu reorganizaciju stranke i brz povratak na vlast.

Spoljna politika Studentske liste

Švajcarski list Noje cirher cajtung analizira spoljnopolitički program Studentske liste. Pokret namerava da zadrži dosadašnji kurs prema Rusiji – nastavak partnerstva sa Moskvom i protivljenje sankcijama, uz podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine. Kada je reč o Kosovu, namerava da nastavi politiku Vučićeve vlade i ne prizna nezavisnost Kosova.

Promena kursa mogla bi uslediti prema Izraelu: studentski pokret oštro osuđuje izraelsko delovanje u Pojasu Gaze, ocenjujući ga kao sistematski pokušaj uništenja palestinskog naroda, i najavljuje proširenje humanitarne pomoći.

List podseća da je Srbija od 2012. godine zvanični kandidat za članstvo u EU, ali da su pristupni pregovori godinama u zastoju. „Nedostaje jasno opredeljenje za članstvo u Evropskoj uniji“, ocenjuje švajcarski list.

Nemačka štampa o suspenziji SNS-a i izazovima formiranja nove vlade Srbije: Evo o čemu najviše spekulišu

Konkretniji su planovi u oblasti odbrane: sveobuhvatna modernizacija i jačanje oružanih snaga, uvođenje šestomesečnog dobrovoljnog služenja vojnog roka, poboljšanje uslova rada i povećanje osnovnih plata profesionalnih pripadnika vojske, kao i povećanje izdvajanja za odbranu (u rebalansu budžeta za 2026. predviđeno je oko 2,8 odsto BDP-a).

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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