SNIŽAVA HOLESTEROL I ČISTI KRVNE SUDOVE! Namirnica koju retko jedemo, a spašava srce!

Leblebija je sve popularnija namirnica koja se s pravom ubraja u superhranu, zahvaljujući brojnim zdravstvenim prednostima.

Bogata je proteinima, vlaknima, vitaminima B kompleksa i vitaminom K. Blagotvorno deluje na srce, varenje i regulisanje nivoa šećera u krvi.

Upravo zato, trebalo bi da se što češće nađe na vašem jelovniku, naročito ako imate problema sa holesterolom ili kardiovaskularnim zdravljem.

Snižava loš holesterol

Jedna od najvećih prednosti leblebije jeste njena sposobnost da snižava nivo „lošeg“ LDL holesterola. Zahvaljujući topivim vlaknima, redovna konzumacija može smanjiti ukupni i LDL holesterol, što značajno smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Studije su pokazale da uvođenje leblebije u ishranu doprinosi poboljšanju zdravlja krvnih sudova.

Tako je jedno istraživanje iz 2006. godine otkrilo da su učesnici koji su redovno jeli leblebiju imali znatno niži nivo LDL holesterola.

Slične rezultate potvrdio je i pregled istraživanja iz 2016. godine, prema kojem leblebija može doprineti prevenciji kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i gojaznosti.

Dovoljna je jedna porcija dnevno

Nutricionisti savetuju da leblebija redovno bude deo ishrane, bilo kao glavni sastojak jela, dodatak salatama ili u obliku humusa.

Već jedna porcija dnevno može značajno doprineti smanjenju rizika od srčanih oboljenja i poboljšanju opšteg zdravlja.

Osim što reguliše holesterol, leblebija jača kosti, poboljšava varenje i daje energiju, zbog čega predstavlja odličan izbor za uravnoteženu i zdravu ishranu.

