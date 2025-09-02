SNAŽNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA VLADIMIRU PUTINU NA RUSKOM JEZIKU: „Gostoprimstvo u Moskvi 9. maja ostaje u sećanju“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se oglasio putem svog zvaničnog Instagram profila, objavivši poruku na ruskom jeziku u kojoj je izrazio zahvalnost predsedniku Rusije Vladimiru Putinu za gostoprimstvo i srdačan doček tokom njegove posete Moskvi 9. maja, povodom obeležavanja Dana pobede.
U objavi, Vučić je naglasio koliko mu je značila prilika da se lično sastane sa Putinom i razgovara o, kako je naveo, strateškom partnerstvu dve zemlje.
Predsednik Putin se ovom prilikom osvrnuo na prethodne susrete i izrazio zadovoljstvo što ima priliku da se sastane sa Vučićem tokom događaja u Moskvi, povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata i pobede Kine u ratu protiv Japana. Putin je naglasio da, iako je prošle godine došlo do određenog pada u trgovinskoj razmeni između Rusije i Srbije, ove godine se beleži pozitivna dinamika, koju je važno održati i dalje razvijati.
On je dodao da nadležna ministarstva dve zemlje kontinuirano i intenzivno sarađuju. A planirano je novo zasedanje Komiteta za trgovinsko-ekonomske veze u Beogradu do kraja godine. Takođe je izrazio poštovanje prema nezavisnoj spoljnoj politici Srbije koju vodi Vučić. Naglašavajući spremnost Rusije da nastavi zajednički rad po svim važnim pitanjima bilateralnih i regionalnih odnosa.
Aleksandar Vučić je uzvratio da je srećan što se susreo sa Putinom. I još jednom mu zahvalio na toplom dočeku u Moskvi 9. maja. Predsednik Srbije je istakao da mu mnogo znači lični razgovor i prilika da se razmotre i bilateralna i regionalna pitanja. Kao i da je zahvalan na srdačnom gostoprimstvu koje je dobio tokom posete.
Objava je potpisana datumom 2. septembar 2025. i označava Vučićev boravak u Pekingu, gde je bio u okviru međunarodnih događaja i susreta sa svetskim liderima.
