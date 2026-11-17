Smenjena urednica RTS-a Nikolina Rakić prelazi u Tanjug

Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, Nikolina Rakić, donedavno perjanica Informativnog programa Radio-televizije Srbije, napušta javni servis i prelazi u Tanjug, u kom je do jula, deo vlasništva imala i Manja Grčić, bivša direktorka RTS-a. Grčić je, između ostalih, smenila i Nikolinu Rakić, a onda i sama podnela ostavku.

Nikolina Rakić je krajem oktobra 2026. godine, u okviru širih kadrovskih promena u Informativnom programu RTS-a, razrešena sa mesta voditeljke i urednice Jutarnjeg i Beogradskog programa .

U žižu javnosti dospela je 14. aprila 2025. godine tokom studentske blokade zgrade u Takovskoj ulici, kada je u zgradu televizije ušla u pratnji policije i Žandarmerije. Nakon optužbi dela javnosti i studenata da je bila maskirana u uniformu žandarma, Rakić je te navode oštro demantovala.

Voditeljka „Zvučnog topa“

Rakić je vodila dve emisije RTS-a o aferi „Zvučni top“. Obe su izazvale veliku kontroverzu. Prva, „Dosije ‘Zvučni top’ – frekvencija straha“, emitovana je u petak, 19. juna 2026, u 20 časova na Prvom programu RTS-a. Bavila se dokumentacijom iz istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Postavljeno je pitanje da li je incident bio bezbednosni događaj ili „unapred pripremljeni scenario“. Nepuna tri meseca kasnije, u ponedeljak, 14. septembra, u udarnom večernjem terminu emitovana je i druga emisija, „Zvučni top – šta je otkrila istraga“.

U obe emisije u studiju su bila ista tri gosta: tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković, profesor Fakulteta političkih nauka prof. dr Milan Petričković i advokat Dragoslav Ljubičanović. Sva trojica su zastupala stav da je afera fabrikovana. Prema njihovim rečima, cilj je bio izazivanje panike i nasilna promena ustavnog poretka.

Neformalna grupa zaposlenih na Javnom servisu, okupljena pod nazivom „Naš protest“, javno je osudila obe emisije. Oni tvrde da je RTS prekršio zakon i profesionalne standarde jer su u studiju bili samo sagovornici koji brane jednu tezu. Studenti, svedoci i nezavisni stručnjaci nisu dobili priliku da iznesu drugačije viđenje.

Kritike su se odnosile i na nastup tužioca Markovića. On je u studiju javno najavljivao hapšenja zbog navodnog „fabrikovanja afere“ i pokušaja državnog udara, o čemu je „Vreme“ ranije pisalo. Samo tri dana posle prve, junske emisije, policija je upala u stan vojnog komentatora Aleksandra Radića. Radić je napustio Srbiju krajem juna, nakon što su provladini mediji objavili snimke njegovog praćenja na kojima je bila i njegova maloletna ćerka. Viši sud u Beogradu mu je potom odredio pritvor i raspisao poteru, pa se on i dalje nalazi u egzilu.

Posebnu pažnju javnosti i društvenih mreža izazvala je septembarska emisija, jer su u studiju bili potpuno isti gosti kao u junu. Deo javnosti je zato obe emisije opisao kao političku propagandu u udarnom terminu, a ne kao istraživačko novinarstvo.

Nedeljom uveče…

Rakić je sinoć (nedelja, 15. novembar) gostovala u emisiji „Hit tvit“ na TV Pink. Govorila je o stanju na Javnom servisu i o navodnim spiskovima podobnih i nepodobnih novinara. Komentarisala je snimak na kom vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković čita spisak od pedesetak zaposlenih.

U ovoj emisiji Rakić je iznela jednu neistinu. „Pet dana od ovog snimka ne znamo ko je tražio te podatke. Svi smo i dalje uznemireni.“

Rakić je, međutim, propustila da kaže da je tekst zahteva javan od 11. novembra. Tada ga je objavio FDU u blokadi, a iz njega se vidi da nisu traženi dosijei, već spisak zaposlenih i profesionalna dokumentacija za pedesetak ljudi, bez ličnih podataka, kako je „Vreme“ pisalo.

Podsetimo, Nikolina Rakić smenjena je krajem oktobra s mesta urednice Jutarnjeg programa i Beogradske hronike. Osim nje, smenjeni su urednici različitih delova programa: Zoran Stanojević, Vesna Šiljegović, Gorislav Papić i Suzana Gvozdenović. Takođe, smenjeni su i urednici centralnog Dnevnika u 19.30, Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić. Istog dana, smenjena je i glavna i odgovorna urednica informativnog programa Bojana Mlađenović.

Sve njih smenila je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić, koja je potom i sama podnela ostavku.

Gde ide Nikolina Rakić

Navodi o prelasku Nikoline Rakić na Tanjug još su nezvanični, ali ako dođe do potvrde, podsećamo gde ide.

Tanjug kao državna novinska agencija formalno ne postoji od marta 2021. godine, kada je javno preduzeće izbrisano iz Agencije za privredne registre. Ime i žig od tada koristi privatna firma Tačno d.o.o. Njeni vlasnici su Radio-televizija Pančevo, sa 60 odsto, i Minacord media pevača Željka Joksimovića, sa 40 odsto. Udeo u vlasništvu imala je i Manja Grčić, ali je iz njega izašla kad je postala direktorka RTS.

Direktorka i glavna urednica je od februara ove godine Jovana Joksimović. Pored agencijskog servisa, firma od juna 2021. emituje i kablovsku Tanjug televiziju. Ona ima dvadesetčetvoročasovni informativni program, jutarnji program i emisiju „Tanjug tačno“, a smatra se bliskom odlazećoj vlasti.

Posle izbora Tanjug i K1, koja takođe pripada Joksimovićima, 27. oktobra nisu imali program uživo, već su emitovali reprize. Zaposlenima je rečeno da ostanu kod kuće, a uprava je to objasnila ozbiljnim pretnjama upućenim redakcijama. Program uživo je u međuvremenu nastavljen.

Zajecaronline/Vreme/J.V.

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