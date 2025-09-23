SMENJEN GORAN GRBOVIĆ DIREKTOR BEOGRADSKE ARENE!

Goran Grbović je danas razrešen dužnosti direktora Beogradske arene, a na njegovo mesto postavljen je Stefan Babić, iskusni menadžer iz Novog Sada sa bogatim iskustvom u obrazovanju, sportu i organizaciji.

Babić dolazi na ovu poziciju nakon desetogodišnjeg angažovanja kao direktor i osnivač privatne predškolske ustanove „Kermit“ u Novom Sadu. Po obrazovanju je diplomirani menadžer u sportu, sa završenim studijama na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Kao i dodatnim obrazovanjem iz menadžmenta u sportu na Alfa univerzitetu.

Poznat po izraženim organizacionim sposobnostima, liderstvu i iskustvu u timskom radu, Babić je aktivno učestvovao i u radu Skupštine rukometnog kluba Partizan. Njegova profesionalna biografija uključuje i bogato znanje u oblasti upravljanja, administracije, elektronske komunikacije i rada sa bazama podataka. Što ga čini pogodnim kandidatom za vođenje kompleksnog sistema kakav je Beogradska arena.

U kratkom obraćanju medijima, Babić je najavio fokus na modernizaciju rada Arene, veću otvorenost ka međunarodnim događajima i efikasnije upravljanje prostorom i resursima.

Razlozi za smenu Gorana Grbovića nisu zvanično saopšteni, ali izvori bliski upravi navode da je reč o „strateškim promenama u pravcu daljeg razvoja objekta“.

Više informacija očekuje se na konferenciji za medije narednih dana.

View this post on Instagram A post shared by Sport – Dnevni sportski list (@sportdnevnilist)

ZajecarOnline/sportorg

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…