SLAVIMO SVETOG VELIKOMUČENIKA EVPLA! Ovo žene treba da urade!
Vernici SPC danas, 24. avgusta, proslavljaju Svetog velikomučenika Evpla.
Služio je kao đakon u Katani Sicilijskoj. Car Dioklecijan hteo je uništi Hrišćane, ali nije nađen nijedan pripadnik ove vere. Neko je porom optužio Evpla da ide sa nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu. Ta knjiga, zapravo je bila Jevanđelje.
On je izveden pred sud, a knjiga mu je bila obešena o vrat. Sedam dana je gladovao, a onda su ga mučili. Tukli su ga gvozdenim motkama, a Evplo je rugajući se sudiji mučitelju kreoa.
Najzad su izveli Hristovog mučenika na gubilište. Tada je sveti Evplo otvorio sveto Jevanđelje i čitao je iz njega dugo narodu.
Mnogi su se obratili u Hristovu veru, a sveti Evplo je posečen 304. godine i obio preseljen u Carstvo nebesko.
Govori se da su njegove mošti, koje leže u jednom selu blizu Napulja, čudotvorne i da imaju isceljivačku moć.
Stari Svetlog Evploa smatraju zaštitnikom „ljudi od pera“, učenjaka i mislilaca koji često stradaju zbog svojih stavova i uverenja.
Veruje se da ovaj mučenik bdije nad njima i da će pomoći svakome ko mu se obrati ovom molitvom:
Prema predanju, ujutru čim ustanu, žene moraju da se pomole ovom svetitelju, a greh gordosti je ono čega se moraju odreći. Kako bi izbegle nesreću koja će ih pratiti do kraja života.
Zajecaronline.com/Hypetv.rs/Alo/N.B.
