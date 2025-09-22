Skida kamenac kao od šale: Od ovoga će i česme sijati kao nove!

Čišćenje Izdvajamo Vesti zanimljivosti

22.09.2025.
foto: Pinterest

Zaboravite na skupa hemijska sredstva za čišćenje, rešenje za tvrdokoran kamenac već imate u kuhinji, a košta manje od 30 dinara! Sve što vam je potrebno jeste jedna kesica limuntusa, odnosno limunske kiseline, koja vam je sigurno ostala od pripreme zimnice.

Limunska kiselina je moćan saveznik u borbi protiv kamenca, a mnoge domaćice tvrde da je efikasnija od sirćeta i sode bikarbone.

Osim što prirodno dezinfikuje, ne ostavlja neprijatan miris i potpuno je bezbedna za korišćenje.

Kako se koristi?

– Razmutite jednu kesicu limuntusa u malo tople vode.

– Nanesite rastvor na površine prekrivene kamencem– slavine, pločice, lavabo ili tuš kabinu.

– Ostavite da deluje 20–30 minuta.

– Isperite sunđerom i mlakom vodom.

Rezultat su blistavi sjaj bez ribanja i jakih hemikalija.

Ova metoda je posebno praktična za one koji žele da štede, ali i za one koji teže ekološki prihvatljivom čišćenju doma.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

