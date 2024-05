SKANDALOZAN POTEZ MITROVIĆA! Posle šokantnih pretnji i uništavanja zvaničnog Instagram profila Hypetv oglasio se Saša Mirković!

Skandalozan potez Željka Mitrovića!

Posle bure koju je izazvala najava novog rijalitija “IMANJE” u Hype produkciji, Željko Mitrović iz svoje nemoći pokušava da zastraši ljude. Tim povodom oglasio se i vlasnik Hype televizije Saša Mirković koji je javno otkrio šta sve Mitrović i njegovi ljudi iz senke rade i kako se ponašaju. I to sve od kada je Hype objavio da 7. septembra kreće novi rijaliti projekat “IMANJE”.

Skandalozan potez Željka Mitrovića!

– Posle silnih poteza da zastraši prethodnu vlasnicu (Farme) u Lisovićima, Mitrović je otišao korak dalje! Počeo je da ruši naše instagram profile. Osim toga od strane njegovih ljudi svima stižu pretnje da ne smeju da sarađuju sa Hype produkcijom. Kad čovek nema ideju i viziju obično to tako ide. Njegovo ponašanje se uklapa u ponašanje ljudi iz njegovog rijalitija Zadruga. Drugačije i ne može zato što je on taj koncept rijalitija u smislio i pustio ga da promoviše blud i nemoral. E sad ako će mu pomoći da bude malo bolji čovek to što pokreće opet neki novi rijaliti koji će ličiti na naše “IMANJE” u Lisovićima, podržaću ga. Jer će sve to dovesti do toga da se okrenemo pravim vrednostima – započeo je vlasnik i direktor Hype televizije i Hype produkcije na svom Instagram profilu i nastavio:

Instagram will load in the frontend.

“Elem, nije me još uvek ubedio da stvarno to misli da izgura na opšte zadovoljstvo svih. Pratićemo ga kako izvršava zadatke da bude bolji čovek. I postavljaćemo nove standarde u normalnom životu i ljudskosti da će morati uvek da nas juri. To sve obećava…. Hvala svima na podršci! Pokazali smo da mudrošću možemo da se izborima za ono što volimo da gledamo a to je rad, normalno ponašanje i svakako širenje ljubavi i dobrih odnosa. Do gledanja 7. septembra na kanalima Hype televizije i našim you tube kanalima! Volim vas sve!”, napisao je Mirković.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.