Sjajan uspeh za Aleksandru Krunić: Šampionka Dohe!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana osvojile su WTA turnir u Dohi u dubl konkurenciji, pošto su u finalu pobedile Jelenu Ostapenko i Su-Vei Hsi rezultatom 0:6, 7:6 (7:3), 10:8 za sat i 37 minuta igre.
Ostapenko i Hsi su ubedljivo osvojile prvi set bez izgubljenog gema, a zatim su u drugom setu imale prednost 5:2. Srpska i kazahstanska teniserka su posle preokreta uspele da osvoje drugi set, a zatim su bile bolje u trećem setu koji se igrao do 10 poena.
Krunić i Danilina su trijumfom u Dohi osvojile 195.000 dolara.
Zajecaronline/Hypetv/Sport.alo.rs
