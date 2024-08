SIJA BRONZA KAO ZLATO! Srbi rasturili Nemce i osvetili im se za Mundobasket!

SIJA BRONZA KAO ZLATO!

Trebalo je da bude zlato, ali i bronza je vrhunski rezultat! Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je treće mesto na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je u današnjem meču za bronzanu medalju pobedila svetskog šampiona Nemačku sa 93:83! “Orlovi” su se tako revanširali “pancerima” za prošlogodišnji poraz u finalu Mundobasketa u Manili.

U istoriju je ušao Nikola Jokić, kao četvrti igrač koji je napravio tripl-dabl na Olimpijskim igrama. Najbolji košarkaš sveta predvodio je našu ekipu sa 19 poena i po 11 skokova i asistencija. Odličnu partiju pružio je Vasa Micić, takođe sa 19 koševa, Bogdan Bogdanović imao je 16, Aleksa Avramović 13, a Filip Petrušev 11. Sa druge strane, u timu Nemačke, Franc Vagner je ubacio 18, njegov stariji brat Moric 16, a Denis Šruder imao je 13 poena i 6 asistencija.

Srbija je u meč sa Nemačkoj ušla vrlo jako i motivisano, iako se možda očekivalo da neće biti tako zbog svega što se izdešavalo u polufinalu protiv SAD. Glavno pitanje bilo je hoće li naša ekipa biti pre svega psihički spremna da suprotstavi aktuelnom šampionu sveta.

Ipak, stručni štab na čelu sa selektorom Svetislavom Pešićem našao je način da pripremi ekipu. Bili smo daleko bolji rival od Nemaca, vodili od prvog do poslednjeg minuta i zasluženo stigli do trijumfa. Na kraju, bronza za naš tim, a po prikazanom, moglo je to zasigurno biti i zlato!

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.