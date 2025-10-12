Društvo Izdvajamo Politika Vesti

Šetnja „Građani protiv blokada“ održana u Zaječaru

12.10.2025.
foto: Zajecaronline

Šetnja „Građani protiv blokada“ održana u Zaječaru

„Građani protiv blokada“ juce su održali skupove širom Srbije, uključujući i Zaječar, kako bi građani izrazili nezadovoljstvo blokadama i poručili da žele povratak uobičajenom životu ali i u znak podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Okupljanje je održano ispred zaječarskog pozorišta u 16:30 časova, odakle je započela šetnja.

foto: Zajecaronline

Među učesnicima su bili i gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović, njegov zamenik Dušan Vrućkić kao i predsednik Skupštine grada Stefan Zankov.

Kolona se kretala ulicom Svetozara Markovića uz policijsku pratnju, ali je ubrzo naišla na blokadu građana i predstavnika lokalne opozicije.

foto: Zajecaronline

Posle nekoliko incidenata i neizbežnih tenzija, „Građani protiv blokada“ su se nakon završene šetnje duž ulice vratili na mesto polaska, gde je šetnja i zvanično okončana.

foto: Zajecaronline

Zajecaronline/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar