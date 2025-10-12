Šetnja „Građani protiv blokada“ održana u Zaječaru

„Građani protiv blokada“ juce su održali skupove širom Srbije, uključujući i Zaječar, kako bi građani izrazili nezadovoljstvo blokadama i poručili da žele povratak uobičajenom životu ali i u znak podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Okupljanje je održano ispred zaječarskog pozorišta u 16:30 časova, odakle je započela šetnja.

Među učesnicima su bili i gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović, njegov zamenik Dušan Vrućkić kao i predsednik Skupštine grada Stefan Zankov.

Kolona se kretala ulicom Svetozara Markovića uz policijsku pratnju, ali je ubrzo naišla na blokadu građana i predstavnika lokalne opozicije.

Posle nekoliko incidenata i neizbežnih tenzija, „Građani protiv blokada“ su se nakon završene šetnje duž ulice vratili na mesto polaska, gde je šetnja i zvanično okončana.

Zajecaronline/N.B.

