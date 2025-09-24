Šestoro povređenih u udesu automobila i vozila Hitne pomoći!

U sudara vozila Hitne pomoći i automobila u mestu Lukovac kod Valjeva povređeno je šest osoba.

Kako je za Tanjug rečeno u Policijskoj upravi u Valjevu, do sudara je došlo kada je sanitet pod rotacijom obilazio kolonu.

Tri osobe koje su bile u sanitetu zadobile su teške telesne povrede, a povređene su i tri osobe iz automobila.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7 sati, a na toj deonici nije bilo prekida saobraćaja.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

