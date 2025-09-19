Serija zemljotresa zadesila je OVO MESTO: više od 20 potresa za 10 sati!

Istočnu obalu ruskog poluostrva Kamčatka danas je pogodio niz zemljotresa, od kojih je najjači bio 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, Kamčatku je u proteklih deset časova pogodilo oko 20 zemljotresa.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Ranije danas, ukinuto je upozorenje na opasnost od cunamija, izdato za istočnu obalu Kamčatke, nakon što je tu oblast prethodno pogodio zemljotres jačine 7,8 stepeni.

Epicentar tog zemljotresa je bio u Tihom okeanu, 143 km istočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 48 km ispod morskog dna.

Kamčatku je 30. jula pogodio zemljotres jačine 8,8 stepeni, najjači na tom mestu još od 1952. godine.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

