SAVRŠENE ROLNICE SA MAKOM
Potrebno je:
- 1 pakovanje lisnatog testa
- 500 ml mleka
- 100 g griza
- 50 g putera
- 250 g maka
- 250 g šećera
- 1 jaje
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. U šerpi zakuvajte mleko, 5 kašika šećera i griz, sve dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje. Onda dodajte puter, preostali šećer i mak i kuvajte dok se sastojci ne sjedine. Skinite sa šporeta i pustite da se ohladi. Zatim, razvucite lisnato testo pa ga premažite pripremljenim filom. Onda isecite na trake i urolajte, a ivice premažite umućenim jajetom. Rolnice poređajte na pleh obložen pek papirom, pa premažite umućenim jajetom. Pecite rolnice sa makom oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
