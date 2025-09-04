SAVRŠENE ROLNICE SA MAKOM

Potrebno je:

1 pakovanje lisnatog testa

500 ml mleka

100 g griza

50 g putera

250 g maka

250 g šećera

1 jaje

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U šerpi zakuvajte mleko, 5 kašika šećera i griz, sve dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje. Onda dodajte puter, preostali šećer i mak i kuvajte dok se sastojci ne sjedine. Skinite sa šporeta i pustite da se ohladi. Zatim, razvucite lisnato testo pa ga premažite pripremljenim filom. Onda isecite na trake i urolajte, a ivice premažite umućenim jajetom. Rolnice poređajte na pleh obložen pek papirom, pa premažite umućenim jajetom. Pecite rolnice sa makom oko 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

