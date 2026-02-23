Sastanak sa poslodavcima filijale Bor uz prisustvo generalnog direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Milana Bosnića

U Skupštinskoj sali grada sutra će biti održan sastanak sa poslodavcima sa područja filijale Bor, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, uz učešće predstavnika Regionalne privredne komore i Grada Bora.

Sastanku će prisustvovati i generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić.

Cilj susreta je unapređenje saradnje između Nacionalne službe za zapošljavanje i privrede, kao i detaljnije sagledavanje potreba tržišta rada na teritoriji filijale Bor.

Tokom sastanka biće predstavljeni aktuelni programi i mere aktivne politike zapošljavanja, sa posebnim akcentom na podsticaje namenjene poslodavcima, mogućnosti sufinansiranja zapošljavanja teže zapošljivih kategorija, programe stručne prakse, obuka i prekvalifikacija u skladu sa potrebama privrede.

Očekuje se da će predstavnici kompanija i preduzetnici imati priliku da iznesu konkretne izazove sa kojima se suočavaju kada je reč o obezbeđivanju adekvatne radne snage, kao i predloge za unapređenje postojećih mera i programa. Razmena informacija i iskustava trebalo bi da doprinese efikasnijem povezivanju poslodavaca i nezaposlenih lica, ali i kreiranju novih modela podrške zapošljavanju u lokalnoj sredini.

Prisustvo generalnog direktora NSZ dodatno potvrđuje značaj ovog sastanka za čitav region, imajući u vidu specifičnosti tržišta rada i razvojne potencijale Bora i okoline.

Zajecaronline.com/Boronline.rs/N.B.

