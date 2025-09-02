SASTALI SE VUČIĆ I PUTIN! Prve zajedničke slike sa sastanka u Kini! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je stigao u Peking, gde se najpre sastaje sa ruskim predsednikom.

Predsednik Putin na početku susreta je rekao:

„Drago mi je da danas možemo da popričamo o regionalnim pitanjima, i drago mi je što možemo lično da se sastanemo i vidimo.“

Predsednik Vučić je potom rekao:

Poštovani predsedniče, drago mi je da ste našli vremena da se vidimo. Hvala vam što ste našli mogućnost da se danas sastanemo. Dozvolite da vam izrazim ličnu zahvalnost za vašu gostoljubivost i srdačan prijem tokom moje posete Moskvi 9. maja. Kao i što želim da vam se zahvalim za podršku koja se tiče očuvanja teritorijalne celovitosti Srbije i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je najbitnija saradnja na najvišem niovu sa Rusijom u svim oblastima.

SASTALI SE VUČIĆ I PUTIN!

Nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da očuvamo nego i da poboljšamo neke aspekte saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast i nabavka gasa takođe. Zahvaljujući kraka prema Mađarskoj učinili smo mnogo za razvoj energetskog sistema. Treba da kažem da sve ruske kompanije u Srbiji, uklučujući i Eržedek, one su dobrodošle u Srbiji i želeo bih da i druge kompanije ruske dođu u Srbiju.

Na sastanku će pokriti čitav niz tema – od energetike, gasnog aranžmana i nafte, preko razgovora o infrastrukturi, do bilateralnih odnosa Srbije i Rusije.

Predsednik Vučić započeo je danas višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Kine Si Đinpingom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima Kine i predstavnicima velikih kompanija. Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B

