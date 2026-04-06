Saša Obradović: Meč protiv Pariza ključan za plasman Crvene zvezde u Evroligi

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da je predstojeći meč u Evroligi protiv Pariza odlučujući u borbi za što bolji plasman na tabeli regularnog dela takmičenja.

Košarkaši Zvezde će sutra od 20 časova u Beogradu dočekati Pariz u meču 36. kola Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u Evroligi, Crvena zvezda je 23. decembra u gostima poražena od Pariza (92:102) u utakmici 18. kola.

“Analiza prve utakmice trebalo bi da pruži neke odgovore. Pre svega taj njihov kontranapad, čak i posle postignutih poena. Nismo dobro komunicirali u odbrani, zbunili su nas – kao i sve ostale ekipe, posebno u poslednje vreme, koje su favoriti. Oni su čak u odnosu na prošlog trenera još više ubrzali. To je sigurno problem svima, jer niko ne igra u takvom ritmu. To je stvar fokusa i dobre energije da bi se kontrolisalo prvih deset sekundi njihovog napada. Znamo i da je zagrađivanje koša važan faktor da bismo pobedili”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Zvezda je pre dva dana u Laktašima pobedila Igokeu (86:73) u ABA ligi.

“Odigrali smo vrlo solidnu utakmicu u Laktašima. To mora da bude iza nas. Stalno pričamo ‘odlučujuća, odlučujuća’… Sad je stvarno odlučujuća utakmica. Za to nam je potrebna prava podrška ljudi koji dođu. Mnogo nam je značajan šesti igrač”, istakao je trener Crvene zvezde.

Obradović je govorio o samopouzdanju košarkaša Zvezde Džereda Batlera posle meča sa Partizanom u Evroligi.

“Malo smo razgovarali o tome. On je sam sebe opteretio. Potrebno mu je pomoći i sa jednostavnim informacijama, stavljati ga u zonu komfora. Drugi se polako adaptiraju na njegovu izolaciju, ne daju mu da sam igra. Mora da donese odluku sa kojom će živeti – da li promašio ili pogodio”, dodao je trener Zvezde.

On je rekao da ceo tim Zvezde mora da bude spreman za duel sa Parizom.

“Mora ceo tim da bude prisutan. Ne zavisiš samo od jednog, već od dobrog dodavanja na njihova jaka iskakanja. Negde se dese otvoreni šutevi, tako da moraju da se pogode. U situaciji u kojoj smo mi, sigurno je sve mentalno teže. Svaki šut ti određuje sudbinu”, istakao je Obradović.

Trener Zvezde je govorio i o igraču Pariza Nadiru Hifiju.

“Svi pričaju o njemu. Način na koji šutira i na koji dolazi u situaciju nekad izgleda nestvarno. Šta god da radiš u odbrani, teško je. Posebno sa bacanjima unazad gde i dalje ima visoke procente. Jedan je od ključnih igrača. Ne samo da pogađa, već tako oslobađa i centre koji mogu da skaču. Mora da bude dobar meč-ap na njemu. Njemu nije problem da šutne s leva ili s desna, samo moramo da mu otežamo”, naveo je Obradović.

On je odgovorio na pitanje da li Zvezda lakše da igra protiv timova koji su bolje plasirani na tabeli Evrolige.

“Ne bi tako trebalo gledati protivnike sa kojima smo igrali. Nisu oni igrali na nivou autsajdera, ni Baskonija, ni Bajern… Svi su bili preko svojih mogućnosti. Igrali su neki od kojih nisi očekivao opasnost, što dolazi iz mentalnog rasterećenja. Mnogo je teško sve predvideti. Dobra odbrana može da pomogne da se nađu laki poeni što je uvek dobro za samopouzdanje”, naglasio je Obradović.

Trener Zvezde je odgovorio na pitanje da li bi trebalo da skrati rotaciju za predstojeći meč.

“Kod nas glavni igrači igraju dosta, a mi zapravo razmišljamo kako da nekim drugima produžimo minute. Objašnjavao sam to unutar ‘četiri zida’, nije to baš tako lako objasniti rečima… Da je neko unutra sa nama, u procesu, bilo bi mu mnogo jasnije zašto je to tako”, zaključio je Obradović.

Košarkaši Zvezde se nalaze na devetom mestu na tabeli sa 19 pobeda i 16 poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa skorom 14/21.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

