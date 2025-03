SAŠA MIRKOVIĆ OTVORIO TIKTOK PROFIL UZ MOĆNU PORUKU: “Vidim da vam se sviđa kad neko priča ISTINU” (Video)

SAŠA MIRKOVIĆ OTVORIO TIKTOK PROFIL UZ MOĆNU PORUKU: “Vidim da vam se sviđa kad neko priča ISTINU”

Vlasnik i direktor Hype televizije i istoimene produkcije saopštio je svima da je od sada aktivan i na Tiktoku, gde ga možete zapratiti.

Saša Mirković rešio je da otvori profil na pomenutoj društvenoj mreži, koja je sve popularnija na svetskom nivou,

“Vidim da vam se sviđa kad neko priča istinu. Od sada ćete to moći da pratite na mom Tiktok profilu. Evo ja sam od danas na Tiktoku. Zapratite @sasamirkovicofficial. Vidimo se”, rekao je Mirković, što možete pogledati u narednom videu.

Zaista, ako se pogleda Instagram profil prvog čoveka Hype-a, može se zaključiti da publika voli kada on glasno kaže neke stvari o kojima mnogi ćute.

Podsetimo, Saša Mirković imao je niz uspešnih gostovanja u emisijama naše medijske kuće.

MIRKOVIĆ GLASNO GOVORI ISTINU!

Poslednje u nizu gostovanje je u D-castu Dejana Dragojevića, gde je Mirković ogolio istinu kada je reč o Željku Mitroviću i “Pinku”.

Između ostalog, pričao je i o Željkovoj ljubavnici Ivani Bodrožić, kao i o njenoj majci.

“Smrt Nade Bodrožić, majke Ivane Bodrožić, koja je odjednom na pravom putu, to me podseća na Krcuna koji se zapakovao u jedno drvo, a nema ni šume, ni bilo čega. A on je tačno pronašao drvo u sred one ravnice u Vojvodin. Tako je nažalost nastradala Nada i zato što je ona znala generalno mnogo više stvari nego mi. Time se naravno istražni organi nisu bavili jer je on Željko Mitrović i zato što on predstavlja sebe kao medijskog magnata koji čuva vlast… “Koju bre ti vlast čuvaš? Ti si svaku vlast prodao, čoveče” – rekao je Mirković, pa dodao.

” Kao što je i sada spreman da u prvom momentu, ne daj Bože, bude li se promenila neka vlast, on je u prvom momentu već spreman da se prešalta. E pa neće moći. Mora da odgovara za sve zločine koje je uradio, a uradio je mnogo zločina.”

Šta je još Mirković ispričao pogledajte u podkastu koji broji nešto više od milion pregleda.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.