SAŠA MIRKOVIĆ NOĆAS OPERISAN!

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković, oglasio se danas nakon pokušaja ubistva od strane kriminalca Velibora Popovića Popa.

On je izneo sve detalje ovog kriminalnog dela ležeći u bolničkoj postelji, te se dotakao svog stanja otkrivši da mu je odrađena operacija na ruci. Za sam kraj se dotakao Branka Babića koji je likovao nad njegovom nesrećom, te mu stavio do znanja da je hrišćanin i da mu želi sve najlepše u životu, a da je on zao čovek:

– Znam da se puno ljudi raspituje za moje stanje i interesuje ih kako se osećam. Evo operacija na ruci je noćas odrađena, juče se desio nemio događaj.. Nije ovo nemio događaj nego pokušaj ubistva. Naime, ja sam prišao hotelu Šeraton sa vozilom i imaće priliku da se vidi na kamerama. Niko iz hotela nije izašao, ja sam dobio udarac u potiljak, pao sam dole i onda je krenulo muško šutiranje. Taj zadnji udarac kad sam podigao ruku on je udario toliko silinom da mi je slomio dve kosti -rekao je Saša, pa nastavio;

– Nekoliko puta me je glavom udario, ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je pokušaj ubistva pokušan nadamnom. Zato ja sad pitam tužioca u Srbiji koji je prijavu onako lako prihvatio i odbio da me nije ni saslušao. Sad pitam, a zašto ste to uradili, ko vam je platio za to? Juče su bili ispred hotela Velibor Popović Pop i Boško Janković. Ko je učesvovao sve neka nadležni organi republike Hrvatske utvrde, verujem i policiji i tužilaštvu. Nadam se da će ove kriminalce da privedu pravdi i da budu osuđeni za ovo i mnoga druga krivična dela – rekao je Saša, pa dodao:

– Video sam da lažni kralj obrva podržava pokušaj ubistva i ovaj napad na mene. Voleo bih da tužilaštvo republike Srbije i njega ispita za sve ove okolnosti. Jer da kažeš ruke ti se pozlatile i pozivaš na još gora zlodela. Znači, ovaj Ratkovčanin, želim mu sve najlepše u životu. Ja sam hrišćanin, nisam kao on demon, na ovakav način ljude gurati u još veće probleme, to je zao čovek. Pozdrav i vidimo se -završio je Saša.

