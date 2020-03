Zaječarac Saša Cvetković šampion Evrope u Powerliftingu

Srbija i Zaječar po prvi put su imali predstavnike na internacionalnom powerlifting prvenstvu i odmah su ostvareni fantastični rezultati. Na takmičenju „Europian Masters Classic Powerlifting Championship 2020“ koje je od 9. do 14. marta održano u Albi u Francuskoj, Zaječarac Saša Cvetković osvojio je prvo mesto u kategoriji M2-120 kg i postao šampion Evrope.

Saša je do pobede došao postavivši nacionalni rekord. On je podigao ukupno 697,5 kg – Čučanj 262,5 kg, bench 160 kg , mrtvo dizanje 275 kg. Takmičenje je bilo veoma neizvesno i do samog kraja se nije znalo ko će se vratiti kući sa zlatom oko vrata.

Cvetković je na pomenutom prvenstvu osvojio čak sdve zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju.

Za 262,5 kg u čučnju pripalo mu je zlato, za 275 kg mrtvo dizanje osvojio je srebro, a za 160 kg iz benča pripala mu je bronzana medalja. I na kraju za sveukupni rezultat i podignutih 697,5 kg osvojio je najsjanije odličje i šampionsku titulu!

Na ovom šampionatu je ušestvovalo 266 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Zaječar ima powerlifting tradiciju, svog predstavnika na Evropskoj i Svetskoj IPF sceni i nakon 16 godina naš grad će juna biti domaćin Bench pres takmičenja.

Nakon ovog uspega, Cvetkovića očekuju novi izazovi.

Najpre će nastupiti na Državnom prvenstvu u Powerliftingu koje će biti održano 11. i 12. aprila u Knjaževcu, potpm će u organizaciji Fitnes kluba Zaječar i Saše Cvetkovića, a uz podršku lokalne samouprave u Zaječaru 27 juna biti održan Serbia Open u benchpressu.

Nakon toga on će Cvetković učestvovati na Svetskom prvenstvu koje će biti održano u Južnoj Africi.

„Prijavio sam se za Svetsko Master Prvenstvo IPF u Južnoafričkoj Republici, gde je trebalo da nastupim 29 aprila. Međutim zbog korona virusa takmičenje je pomereno za oktobar.Tojesjajnavest,jer ću imati vremena da malo odmorim i da se adekvatno pripremim i odradim četvoromesečni trenažni ciklus. Napadam čučanj 270kg, bench 165kg, mrtvo dizanje 290kg i total 710 – 725 kg“, najavljuje Cvetković.

On kaže da je već platio smeštaj, kao i kotizaciju pred takmičenje, pa se nada da će mu Grad Zaječar pomoći za kupovinu avionske karte, kako bi nastavio sa ispisivanjem istorije srpskog i zaječarskog powerliftinga!

Podsećamo, Cvetković je na Državnom prvenstvu IPF federacija 2019. godine osvojio prvo mesto u bench presu, a 2018. godine je osvojio ZLATO u svojoj kategoriji na Svetskom prvenstvu u Mađarskoj.

Podsećamo, na jučerašnjoj sednici Gradskog veća jednoglasnom odlukom usvojen je Nacrt rešenja da Sportsko Powerlifting udruženje koje je osnovao zaječarac Saša Cvetković u svom nazivu koristi i ime grada. O pomenutoj odluci konačni sud daće odbornici skupštine na narednom zasedanju koje je zakazano za 16. mart.